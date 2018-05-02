КГБ продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик в эфире телеканала "Беларусь 1" продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Телефонный аппарат позволяет обеспечить высокую защищенность информации.

Ранее в Беларуси был разработан самый современный центр управления связи руководителя, которым пользуется и глава государства. По поручению Президента теперь разработана мобильная версия.

"Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом", - отметил Валерий Вакульчик.

По его словам, соответствующая работа проведена. Разработан, изготовлен и уже запускается в серийное производство первый белорусский мобильный телефон. "Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор", - рассказал председатель КГБ.

Он отметил, что подобные телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам. Однако отечественный телефон значительно дешевле в производстве.

"Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона", - подчеркнул Валерий Вакульчик.

Он отметил, что Беларусь вошла в небольшое число государств, которые обладают соответствующими технологиями и аппаратурой. "Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам", - добавил председатель КГБ.-0-