КГБ: стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10-60%, в отдельных случаях - на 100%

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10-60%, в отдельных случаях - на 100%, сообщил сегодня журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик напомнил, что глава государства дал правительству поручение снизить стоимость лекарств. "При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления. Установлено, что стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%", - сказал председатель КГБ.

Преступные схемы, использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.

"Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $15 млн. Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются", - отметил Валерий Вакульчик.

"Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений", - констатировал председатель КГБ.

"Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям", - пояснил он.

С другой стороны, добросовестные поставщики не могли рассчитывать на положительный результат. Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний, так называемых финок, добавил Валерий Вакульчик.

В КГБ подчеркивают, что вскрытые факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, будут способствовать снижению их стоимости и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых государством на эти нужды. Это также поможет исключить причины и условия для коррупционных проявлений, поспособствует созданию прозрачного и равного механизма приобретения лекарств и медицинского оборудования. С точки зрения ведения бизнеса это будет выгодно как добросовестным поставщикам, так и государству, а также конечному потребителю - населению Беларуси. "Для любого профессионала и даже непрофессионала очевидно, что речь идет не о разовых мероприятиях, не о битье по хвостам, а о системной глубокой целенаправленной работе по пресечению коррупции в нашей стране", - резюмировал Валерий Вакульчик.-0-