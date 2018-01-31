КГК в 2017 году выявил дополнительные резервы для снижения себестоимости ЖКУ на Br220 млн

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за обоснованностью формирования тарифов на ЖКУ в 2017 году позволил дополнительно выявить резервы снижения их себестоимости на сумму Br220 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Комитет в 2017 году, как и прежде, осуществлял контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием госсобственности, выполнением поручений главы государства (таковых почти 2 тыс.). Детально проверялся не только факт выполнения, но и эффективность. Проведен мониторинг выполнения государственных программ, на постоянном контроле находилось строительство БелАЭС. "Также мы провели знаковые мероприятия по исследованию проблемных вопросов в жилищно-коммунальном секторе страны. Эта работа началась два года назад по поручению главы государства. За первый год мы выявили резервы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, использование которых позволило снизить затраты в ЖКХ на Br250 млн. В прошлом году проведена аналогичная работа, и мы нашли еще резервы экономии на сумму Br220 млн", - рассказал Леонид Анфимов.

В прошлом году проведены такие знаковые проверки, как организация школьного питания, изучалась проблематика рынка кожевенного сырья, оборота алкогольной продукции.

Среди сфер, которые вызывают озабоченность КГК, Леонид Анфимов назвал лесопереработку. "В модернизацию деревообрабатывающих предприятий были вложены большие финансовые ресурсы, в том числе бюджетные. Пока видимой отдачи не ощущается. Поэтому такие объекты будут и дальше находиться в постоянном поле зрения КГК. Беспокоят также отдельные сферы сельскохозяйственного производства, это прежде всего льноводческая отрасль", - отметил глава КГК.

По его мнению, нужно наводить порядок в легкой промышленности. "Мы начали с Минского камвольного комбината, Оршанского льнокомбината, Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Много проблем и в обувной промышленности, текстильной, швейной. Конечно, большую озабоченность вызывает состояние строительной отрасли Беларуси. Большие деньги были вложены государством в ее модернизацию. Все эти сферы также будут под пристальным вниманием", - предупредил Леонид Анфимов.-0-