КГК выявил факты безхозяйственности при хранении и эксплуатации сельхозтехники

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля выявил очередные нарушения при хранении и эксплуатации сельхозтехники, сообщили БЕЛТА в КГК.

Проведенные в середине марта по поручению главы государства контрольные мероприятия свидетельствуют, что не всеми облисполкомами приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков.

Так, в Брестской области в ОАО "Мокраны" Малоритского района с сентября 2015 года простаивает кормоуборочный комбайн УЭС-2-250, к ремонту которого за это время так и не приступили. На 19 марта в ГП "Радежское" Малоритского района с сентября 2016 года находился в разукомплектованном состоянии трактор МТЗ-921.3.

На 15 марта не были устранены нарушения, выявленные предыдущей проверкой в КУСХП "Экспериментальная база "Тулово" Витебского района - разукомплектованы 23 единицы техники.

В КСУП "Добрынь" Ельского района Гомельской области на 21 марта не поставлена на хранение после эксплуатации машина по внесению твердых минеральных удобрений РУ-7000. Из-за недостаточного ухода механизм подачи и разбрасывания удобрений заржавел и требует дополнительного ремонта. Аналогичная ситуация в ОАО "Ельский агросервис": кормоуборочный комбайн КВК-800 после завершения уборки кукурузы в 2017 году не очищен от растительных остатков, не помыт и не смазан. На 22 марта в филиале "Зеленочи" ОАО "Калинковичский мясокомбинат" были неисправны 5 тракторов. Хотя в оперативной отчетности о ремонте техники сказано, что из имеющихся в хозяйстве 22 тракторов к работе не готов лишь один. В сельскохозяйственном филиале УП "Калинковичский молочный комбинат" числились исправными 18 тракторов из 20. Однако на момент проверки был неисправен 1 из 3 энергонасыщенных тракторов, продолжался ремонт 4 тракторов МТЗ-82 и сеялки "Лемкен", требовался ремонт ходовой части трактора МТЗ-1502-01 (не используется уже более года).

Не в полном объеме устранены нарушения в некоторых хозяйствах Гродненской области. В СРУСП "Новодевятковичи" Слонимского района на 23 марта разукомплектованный пресс-подборщик ПРМ-150 восстановлен частично. В УСП "Совхоз Вердомичи" Свислочского района один из неиспользуемых пресс-подборщиков "Ферабокс ФС-20" передан в счет погашения долга в ГУП "Облсельхозтехника" для ремонта и реализации в другое хозяйство, а к ремонту второго пресс-подборщика даже не приступали.

Кроме того, при проведении мониторинга в марте аналогичные нарушения выявлены уже в других организациях Гродненской области. Например, в КСУП "Краковка" Ошмянского района более двух лет простаивает трактор "Джон Дир 8420" из-за неисправности двигателя. В УСП "Совхоз Порозовский" Свислочского района на 15 марта были неисправны все 3 энергонасыщенных трактора "Беларус-3022". На 13 марта в КСУП "Ошмянская Ясная Поляна" на территории животноводческого комплекса "Новосяды" с осени 2017 года находились поставленные на хранение с нарушением нормативных требований 2 разбрасывателя твердых органических удобрений МТТ-9.

В Минской области ранее выявленные КГК недостатки и упущения при хранении сельхозтехники в хозяйствах Дзержинского и Узденского районов устранены. Но при проведении мониторинга в марте упущения по организации ремонта техники выявлены в других сельхозорганизациях. В частности, в КУП "Сивица" Воложинского района на 14 марта не были отремонтированы 3 энергонасыщенных трактора, сеялка СЗ-5,4, машина для внесения минеральных удобрений РУ-7000, разбрасыватель органических удобрений. Между тем по графику ремонт этой техники должен был завершиться еще 1 марта.

Обо всех выявленных фактах проинформированы местные органы власти для принятия мер.-0-