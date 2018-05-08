Кимоно с белорусским орнаментом могут выпустить в Японии к летним Олимпийским играм

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кимоно с белорусским орнаментом могут выпустить в Японии к XXXII летним Олимпийским играм. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.
"Загранучреждение оказало содействие группе японских энтузиастов в разработке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио 2020 года дизайна кимоно с элементами белорусского орнамента, важной деталью которого является фрагмент слуцкого пояса", - рассказал дипломат.
По словам Руслана Есина, некоторые японские компании проявили интерес к налаживанию сотрудничества с белорусским производителем слуцких поясов и сувенирной продукции из натуральных материалов.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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