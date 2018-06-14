Китай, Беларусь и Россия договорились сотрудничать в сфере материаловедения и аэрокосмической техники

14 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай, Беларусь и Россия договорились об углублении сотрудничества в сфере материаловедения и авиатехники. Соответствующие документы были подписаны на международной конференции по проблемам интеграции производства, образования, инноваций и их реализации в городе Наньчан, административном центре провинции Цзянси на востоке Китая.

В мероприятии, организатором которого выступил Национальный центр развития учебных заведений при Министерстве образования КНР, участвовали свыше 200 представителей вузов, предприятий и научных учреждений из Китая, Беларуси, России, Украины, Узбекистана. Специалисты поделились мнениями по вопросам научных обменов и научно-технического сотрудничества в сфере аэрокосмических технологий и технологий новых материалов.

На конференции были заключены соглашения о сотрудничестве между Наньчанским авиационным университетом, Белорусским государственным технологическим университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники; Наньчанским университетом и Научно-исследовательским технологическим центром (Россия), а также между Наньчанским университетом, компанией Ketai Advanced Material и Институтом физики имени Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук.

Как заявил замминистра образования КНР Сунь Яо, между Китаем, Беларусью, Россией, Украиной и Узбекистаном имеется хорошая основа научно-технического взаимодействия, а конференция должна послужить платформой для расширения многостороннего международного сотрудничества.

Ректор Наньчанского университета Чжоу Чуанбин отметил, что вуз заинтересован в привлечении специалистов из других стран, в особенности из Беларуси, России и Украины. На базе университета будет основан международный институт инновационного сотрудничества, ориентированный на усиление взаимодействия с этими странами.

Международная конференция по проблемам интеграции производства, образования, инноваций и их реализации проходит с 12 по 15 июня в два этапа. Второй этап открылся сегодня в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.-0-