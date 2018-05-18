Китай высоко ценит вклад Беларуси в преодоление существующих конфликтов - Цуй Цимин

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай высоко ценит вклад Беларуси в преодоление существующих конфликтов. Об этом посол Китая в Беларуси Цуй Цимин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы высоко ценим поддержку Беларуси и лично Президента Александра Лукашенко нашей международной дипломатии, направленной на поддержание мира и стабильности. Кроме того, Беларусь сама выступает организатором нового качества международной дипломатии, в частности предоставляя площадку и содействуя мирному разрешению украинского конфликта", - отметил посол.

Цуй Цимин подчеркнул, что правительство и народ Китая высоко расценивают такой вклад Беларуси в преодоление существующих конфликтов. "Мы разделяем общие взгляды и подходы на международной арене, и я уверен, что Китай и Беларусь продолжат оберегать мир, стабильность и устойчивое развитие в Евразии и во всем мире", - заявил дипломат.

Он также рассказал, что новой дипломатической концепции, объявленной Председателем КНР Си Цзиньпином, стала реализация масштабного экономического и инфраструктурного проекта-инициативы "Один пояс и один путь". "Вместе с партнерами мы намерены выстраивать такие политические отношения, экономику и дипломатию, которые приведут к устойчивому миру и гармоничному развитию", - сказал посол.

Цуй Цимин выразил уверенность, что и предстоящий саммит на уровне глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао еще больше укрепит международное влияние этой организации и внесет новый вклад в развитие международных отношений нового типа и построение сообщества единой судьбы.-0-