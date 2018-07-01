Китай заинтересован в сборке электромобилей на базе завода "БЕЛДЖИ" - Семашко

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай заинтересован в сборке электромобилей на базе завода "БЕЛДЖИ". Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министр Беларуси Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.

"При кажущейся дорогой электроэнергии для населения, зарядка электромобиля в 4-5 раз дешевле, чем заправка бензином или дизтопливом на сопоставимую дистанцию. Это уже стимул для перехода на данный вид транспорта. Что касается самих машин, китайцы готовы на базе "БЕЛДЖИ" собирать определенное количество электромобилей, - сказал Владимир Семашко. - Но мы должны для этого транспорта подготовить инфраструктуру и обкатать ее. Думаю, года через 2-3 на заводе под Борисовом будут собирать и электромобили. Перед Национальной академией наук стоит задача к концу этого года сделать отечественные суперконденсаторы. Но это не единственное: мы должны делать у себя и силовые двигатели, и всю электронику, преобразователи. Поэтому работа идет".

Говоря о будущем белорусской энергетики после ввода БелАЭС, заместитель премьер-министра отметил, что себестоимость энергии в стране будет существенно ниже, чем, например, в Российской Федерации. "Если взять постсоветское пространство, у нас самая эффективная электроэнергетика", - добавил он. После ввода в эксплуатацию БелАЭС это позволит продавать профицит на евразийский рынок без барьеров. Ведутся переговоры об использовании ресурса белорусской станции странами ЕС.

Для населения Беларуси настало время поступательного ухода от перекрестного субсидирования и оплаты электроэнергии по себестоимости, отметил Владимир Семашко. "Мы считали примерные тарифы. Но это все еще непростой вопрос, сказал он. - В целом ликвидация перекрестного субсидирования растянется до 2025 года".-0-