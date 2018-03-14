14 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская провинция Хайнань презентовала в Минске туристический потенциал, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на семинаре-презентации заместитель начальника комитета по развитию туризма провинции Хайнань Аньвэй Чжоу, туризм стал важной составляющей белорусско-китайских отношений. При этом он обратил внимание, что Хайнань - известный курорт, куда приезжает большое количество туристов. На острове развивается оздоровительный, медицинский, экологический, аграрный, учебный, спортивный туризм, а в последнее время модным становится и свадебный. Туристические направления постоянно обновляются с учетом спроса. "Мы рады будем видеть и белорусских туристов", - сказал Аньвэй Чжоу. Он выразил уверенность, что обмен туристами между Беларусью и Хайнанем будет расти, и предложил открыть прямые чартерные рейсы между Минском и Хайнанем.

Хайнаньские гости широко представили туристические возможности провинции и крупнейшего курортного города региона Санья. Ведущие турфирмы Хайнаня, представители гостиничного бизнеса, Саньяского института авиации и туризма детально рассказали о своей работе. Участникам семинара были презентованы выставка и документальный фильм, рассказывающие о красоте острова.

Заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич на встрече подчеркнул важность объявления 2018 года Года туризма Беларуси в Китае. Он констатировал, что развитию белорусско-китайского сотрудничества в сфере туризма уделяется большое внимание.

Семинар-презентация был организован комитетами по развитию туризма провинции Хайнань и города Санья. На мероприятии состоялось детальное обсуждение перспектив развития белорусско-китайского туристического взаимодействия.-0-