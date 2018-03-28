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Китайские студенты пройдут обучение в Летней школе русского языка БГУ

Общество 28.03.2018 | 20:55

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре китайских студента провинции Хайнань бесплатно пройдут обучение в Летней школе русского языка для иностранных граждан БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Это стало возможным благодаря победе ребят в конкурсе по русскому языку среди китайских студентов, учрежденного Белгосуниверситетом", - отметили в вузе.

В числе обладателей сертификатов золотые призеры конкурса - студент Саньяского института авиации и туризма Ли Сюй Шо и обучающийся Хайнаньского профессионального колледжа иностранных языков Ян Мэй. Еще двух участников выберут из числа 13 победителей лингвистического состязания.

Летняя школа русского языка пройдет в июне. Ее деятельность направлена на совершенствование языковых навыков у иностранных граждан. Слушатели освоят программу, включающую занятия по культурно-речевой адаптации, практический лексико-грамматический курс, а также интенсивный курс речевой практики и чтения.

Конкурс по русскому языку среди китайских студентов организован Департаментом образования провинции Хайнань, Саньяским институтом авиации и туризма, БГУ и Информационно-образовательным центром БГУ в КНР.-0-

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Теги
Беларусь, Беларусь-Китай, вузы, Китай, сотрудничество
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