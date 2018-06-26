Китайские военные прибыли в Беларусь для участия в параде

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Беларусь для участия в параде и приступили к тренировкам, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли по приглашению белорусской стороны. "Китайские военнослужащие приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими в рамках подготовки к военному параду, посвященному празднованию Дня Независимости Беларуси", - проинформировали в Минобороны.-0-
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