Китайский миллиардер планирует создать в Беларуси систему аренды автомобилей для общего пользования

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade, миллиардер Ван Эньпэй планирует реализовать новый для Беларуси проект "Автомобили для общего пользования". Китайская делегация во главе с Ван Эньпэем посещает Беларусь 11-16 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального агентства инвестиций и приватизации.

Суть проекта состоит в создании общественной системы аренды автомобилей с оплатой по времени эксплуатации. При этом все основные операции (заказ автомобиля, информационное обеспечение, включая круглосуточную горячую линию, оплата услуг и т.д.) осуществляются с помощью мобильных средств связи с использованием специально разработанного программного обеспечения. Предполагается, что основными пользователями данной системы в Беларуси будут иностранные туристы, а также государственные и частные организации, физические лица.

Система уже активно распространяется в Китае. По оценкам специалистов, к 2025 году в Китае будут эксплуатироваться на условиях общего пользования около 600 тыс. автомобилей, при этом ежегодный прирост составит 45%. Уже сейчас дальность пробега без зарядки электромобилей приближается к 500 км, что полностью обеспечивает их коммерческое применение.

Ван Эньпэй также выразил намерение зарегистрировать свою компанию, специализирующуюся на интернет-технологиях, в индустриальном парке "Великий камень" и рассмотреть варианты налаживания в парке высокотехнологичных производств.

Во время визита китайские предприниматели также встретились с руководством министерств экономики, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, главами исполнительных комитетов, посетили ряд предприятий. В ходе визита планируется подписать контракты на закупку продуктов питания с ОАО "Агрокомбинат Дзержинский", ОАО "Молодечненский молочный комбинат", ЗАО "Мясо-молочная компания", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ООО "Велес-Мит".-0-