8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатическая зима в Беларуси начнется в январе, сообщила на пресс-конференции начальник отдела климата службы научно-методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Комаровская, передает корреспондент БЕЛТА.

"2017 год завершился аномально теплым декабрем. Среднемесячная температура составила плюс 0,6 градуса - это выше климатической нормы на 3,9 градуса. Таким теплым декабрь бывает примерно раз в 15 лет. Климатическая зима 2017/2018 годов в Беларуси начнется только в январе", - сказала Елена Комаровская.

На этой неделе в стране будет преобладать антициклональный характер погоды. Температурный фон понизится, выглянет солнце, будет в основном без осадков и до 9 градусов мороза. Во вторник, 9 января, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха к утру понизится до 3-9 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 2.-0-

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