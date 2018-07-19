19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатическое лето в Беларуси в 2018 году началось в конце апреля. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.
"Примечательно, что к концу апреля - 29-30 числа - по всей территории страны среднесуточная температура воздуха перешла через отметку в плюс 14 градусов. В климатологии это считается началом лета", - сказала Наталья Клевец.
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