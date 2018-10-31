Книга о белорусском государственном деятеле Кирилле Мазурове представлена в Москве

31 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация книги о видном белорусском и советском государственном деятеле Кирилле Мазурове с документами под грифом "Совершенно секретно" состоялась в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Автором книги "Кирилл Мазуров. О чем молчало время..." является белорусская писательница кандидат исторических наук Наталья Голубева, научным руководителем выступила московский профессор доктор исторических наук Наталья Капитонова. Книга выпущена издательством "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" по заказу и при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси.

"Первый секретарь ЦК КПБ, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Кирилл Мазуров выделялся не только своей военной биографией, но и политической волей и исключительной самостоятельностью, - отметили в пресс-службе. - В издании его портрет дополняется анализом документов о работе правительства СССР, что, по мнению автора, позволяет понять, как сложно принимались многие решения, особенно по вопросам внешней политики. Впервые в белорусской литературе предпринята попытка на основе широкой исследовательской базы, ранее неизвестных документов, долгие годы хранившихся в архивах под грифом "Совершенно секретно", "Особый сектор", личных дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Кирилла Мазурова переосмыслить время, в которое он жил и работал".

В книге использованы фотоматериалы, предоставленные Государственным архивом России, Национальным архивом Беларуси, Национальным историческим архивом Беларуси, семьей Кирилла Мазурова и автором. "Это новый взгляд на события сложного, противоречивого и неоднозначного XX века, очевидцем и непосредственным участником которых был белорус, видный политический деятель Кирилл Трофимович Мазуров", - добавили в посольстве.-0-

Фото посольства Беларуси в России