Книга о Тростенце вышла на белорусском, русском и английском языках

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга о Тростенце, месте самого массового уничтожения людей на территории Беларуси и всего бывшего Советского Союза в годы фашистской оккупации, увидела свет в издательстве "Белорусская энциклопедия" на белорусском, русском и английском языках, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Издание основано на жутких фактах, оно показывает страшную правду, заставляющую ощутить боль и трагедию нескольких сотен тысяч людей, которые стали жертвами нацистской оккупации. Книга посвящена трагическим событиям, которые происходили в 1941-1944 годах около бывшей деревни Малый Тростенец Минского района. Здесь существовала крупнейшая на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории СССР нацистская "фабрика смерти".

В книге собраны исторические сведения о деревне Малый и Большой Тростенец и их окрестностях, начиная с конца XVI века, изложен подробный рассказ о трагедии массового уничтожения нацистами ни в чем не повинных людей, история увековечения их памяти. Издание адресовано широкому кругу белорусских и зарубежных читателей, прежде всего молодежи.

"Тростенец. Трагедия народов Европы" - продолжение нашей работы по изданию книг, через которые будут показаны ужасы Великой Отечественной войны и память, живущая в сердцах белорусского народа. Открыло серию в начале года издание "Хатынь. Трагедия белорусского народа", - рассказал директор издательства.

Тростенец - одно из 8 крупнейших в Европе мест массового уничтожения людей. Жертвами стали 206,5 тыс. мирных жителей Беларуси, России, Германии, Австрии, Чехии, других стран, а также военнопленных. Памятником им стал величественный мемориальный комплекс "Тростенец", две очереди которого были торжественно открыты в 2015 и 2018 годах.-0-