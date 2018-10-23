Книга о вековой истории комсомола презентована в Минске

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "В ритме летящих лет…Очерки истории комсомола Беларуси" к 100-летию ВЛКСМ презентована сегодня в Доме прессы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга выпущена издательским домом "Звязда" и представляет собой массово-политическое издание объемом 280 страниц. "В ней сочетается научно-популярный текст и богатый иллюстративный ряд. В девяти главах последовательно раскрывается история возникновения, развития комсомола и молодежных организаций в суверенной Беларуси. Среди авторов - известные отечественные ученые, большинство из которых имеют опыт работы в комсомоле и БРСМ. Многие факты, приведенные в издании, иллюстрации, документы впервые предаются огласке. Здесь нам большую поддержку оказало информационное агентство БЕЛТА, которое предоставило фотографии, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, используются материалы, предоставленные архивами Беларуси и России", - рассказал декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, редактор-составитель издания Вадим Гигин.

По его мнению, выход книги - это большой праздник для людей, которые имеют отношение к комсомолу и молодежному движению. "Издание действительно получилось уникальным. Здесь показана история молодежного движения в Беларуси: от предпосылок возникновения комсомола до сегодняшнего дня. Это портрет комсомола без ретуши, это объективная история, здесь представлены не только подвиги и свершения комсомольцев, но и трагические события векового периода. Тираж издания - 2,5 тыс., но уже сейчас обсуждается дополнительный тираж. Книга поступит в продажу и библиотеки", - отметил Вадим Гигин.

Издание книги об истории комсомола - один из проектов празднования 100-летия ВЛКСМ в Беларуси и комсомольской недели. Центральным событием юбилейных мероприятий станет праздничный концерт во Дворце Республики с участием ветеранов комсомольского движения и активистов БРСМ. Столетие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября. -0-