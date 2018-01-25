Книга о вузовской науке издана в Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Вузовская наука Беларуси", которая вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", рассказывает об участии преподавателей и студентов в инновационном развитии общества, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.
Книга отражает состояние, тенденции развития и достижения науки ведущих вузов страны, представляет их наиболее значимые научные, экономические и социальные проекты последних лет. О каждом учебном учреждении рассказывает его руководитель, акцентируя внимание на перспективных наработках, над которыми трудились преподаватели и студенты.
В учреждениях высшего образования Беларуси функционирует около 260 научных школ по широкому спектру направлений: как фундаментальных научных исследований в математике, информатике, физике, химии, биологии, социально-гуманитарных науках, так и по прикладным направлениям исследований в области нано- и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий и электроники, архитектуры и строительства, получения новых материалов, робототехники и автоматизации, машиностроения и др.
В Беларуси предпринимаются значительные усилия для поддержки молодых талантливых ученых, и это уже качественно отражается на результатах научных исследований и на дальнейшем внедрении их в производственную практику. Фундаментом всей системы подготовки научных кадров является студенческая наука, реализуемая по программе учебных занятий и во внеучебное время в форме студенческих научных лабораторий, объединений и кружков, стартапов и молодежных бизнес-центров.
Издание предназначено для всех, кто интересуется белорусской наукой и образованием, а также для молодых людей, выбирающих вуз для получения высшего образования, продолжения учебы в аспирантуре или докторантуре, для карьерного роста в науке.-0-
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