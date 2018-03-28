Книга соболезнований открыта в посольстве России в Беларуси в связи с трагедией в Кемерово

Минчане несут цветы к посольству России в Беларуси в связи с трагедией в Кемерово

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга соболезнований в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, открыта в посольстве России в Беларуси 28 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Москалев.

По его словам, оставить запись в Книге соболезнований можно будет с 09.00 до 18.00. Вход граждан на территорию посольства будет свободный, однако при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, Книга соболезнований сегодня будет открыта в Генеральном консульстве России в Бресте.

Как сообщалось, по поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускают госфлаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.-0-