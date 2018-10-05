Книгу для детей о профилактике заболеваний сердца планируют издать в Беларуси в 2019 году

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний планируют издать для детей в Беларуси в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по оргметодработе РНПЦ "Кардиология" Александр Пацеев.

"Летом мы проводили с детьми различные акции. Во время таких мероприятий ребята изображал в рисунке то, как понимают профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Хотим на базе этих рисунков сделать книгу по профилактике именно для детей. С такими изображениями, думаю, она будет более понятна этой категории населения, чем с иллюстрациями взрослого художника. Планируем издать книгу в следующем году. Текст подготовим мы, специалисты, совместно с педагогами, чтобы сделать его одновременно информативным и понятным", - сказал Александр Пацеев.

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