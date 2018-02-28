Книжная выставка в Минске поспособствует развитию отношений Беларуси и Сербии - Гайович

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка в Минске, где Сербия выступает в статусе почетного гостя, послужит развитию отношений между Беларусью и Сербией. Такое мнение высказал на открытии XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки государственный секретарь Министерства культуры и информации Сербии Александр Гайович, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобные знаковые события способствуют развитию отношений между двумя странами как в культуре, так и в иных сферах, сказал госсекретарь.

Александр Гайович отметил, что для Сербии большая честь выступать на книжном форуме в статусе почетного гостя. Экспозицию Сербии представляет Национальная библиотека, которая 28 февраля день празднует день своего основания. Материалы стенда - литература периода Первой мировой войны и издательская продукция самой библиотеки.

В программе участия почетного гостя запланированы творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем и переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича "Вянок" Даяной Лазаревич, а также сербско-белорусская литературная встреча "Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич".

Будут организованы презентации изданного в Беларуси сборника современной сербской поэзии, книги Невены Витошевич-Чеклич "Чырвоныя кветкі Косава поля", книги "Беларусы пра Сербію і Югаславію", перевода на русский язык произведений св.Саввы Сербского "Студенички типик" и "Житие св.Сименона", подборки белорусской поэзии в сербском журнале "Повелья" и сербских выпусков журналов "Маладосць", "Полымя", "Нёман" и газеты "Літаратура і мастацтва". В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.

Выставка-ярмарка проходит в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 с 28 февраля по 4 марта. Организаторы выставки: Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-