Кобяков: обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей останется на особом контроле

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей останется на особом контроле, заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается состояния мест, где может быть массовое скопление людей, то над этим должна быть постоянная работа, прежде всего это забота руководителей, организаторов мероприятий, в которых участвует большое число людей. Конечно, вопросы элементарной безопасности, пожарных выходов, систем пожаротушения - это все должно работать, каждую минуту и каждую секунду быть готово к использованию в случае необходимости. Такие проверки будут проводиться постоянно, причем неожиданно", - отметил Андрей Кобяков.

Решением главы государства существенно упрощены условия ведения бизнеса, в том числе оптимизированы проверки предпринимателей. "Конечно, это будет поставлено во главу угла. Но, подчеркну, упрощение ведения бизнеса не должно вести к тому, что будет повышаться опасность присутствия людей на объектах, где есть хотя бы минимальная вероятность чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

По мнению главы правительства, для обеспечения безопасности должно быть сочетание трех компонентов - контроль со стороны государства, ответственность организаторов массовых мероприятий, знание самими людьми правил безопасности.

"Конечно, вопросы обеспечения безопасности не могут ограничиваться разовыми акциями, эта работа должна быть постоянной", - резюмировал он.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Гродненскую область Андрей Кобяков посетил Центр безопасности МЧС в Лиде. В Беларуси три таких центра, помимо Лиды они находятся в Гомельской области и Витебске. Обучение в этих центрах прошли 62 тыс. детей и взрослых. Основная их цель - обучение населения правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. В центре есть возможность отработать практические навыки спасения людей, эвакуации из задымленного помещения и т.д.

Строительство региональных образовательных центров безопасности в Могилевской, Брестской и Минской областях планируется завершить в 2018 году. Аналогичный центр в Минске может быть достроен в 2019 году, добавил Андрей Кобяков.-0-

Кобяков поручил завершить реконструкцию трассы М6 до II Европейских игр "Есть график работ, к Европейским играм дорога должна быть в идеальном состоянии, - подчеркнул Андрей Кобяков. - И к этому времени вдоль трассы должны быть и объекты придорожного сервиса".