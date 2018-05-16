16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков ознакомился с центральной экспозицией на выставке "ТИБО-2018" - стендом "IT-страна Беларусь". Главе правительства продемонстрировали инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка высоких технологий, а также возможности применения этих разработок в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве.

Особый интерес вызвали стенды Министерства здравоохранения и Министерства образования. Минздрав представил рабочее место врача общей практики с возможностью выписки электронных рецептов. Интересный проект презентовали на "ТИБО" и в Минобразования - модель современного класса, оснащенного интерактивной учебной панелью и индивидуальными планшетами для учеников и педагога, что позволит добиться максимальной визуализации и индивидуализации процесса обучения на примере реальных мини-уроков.

На центральной экспозиции выставки были представлены и другие интересные проекты - экологические карты города, система контроля легальности товаров на базе RFID-технологии, программное обеспечение для точного земледелия, электронная торговая площадка.

В этом году в "ТИБО" принимает участие Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси, свои разработки здесь представляют НЦЭУ и НЦОТ. На общем стенде с ОАЦ инфраструктурный оператор beCloud организовал тестовую зону связи 5G с базовой станцией.

Премьер-министр также посетил национальные экспозиции Казахстана (страны-партнера форума в этом году) и Азербайджана.

Выставка "ТИБО" начала работу 15 мая. В ней принимают участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).

В этом году на "ТИБО" демонстрируют достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы делают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.

Выставка является частью XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". Работа форума продлится по 18 мая.-0-

Фото Андрея Покумейко.