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Кобяков вручил госнаграды представителям различных сфер

Общество 27.12.2017 | 11:27
Выступает Андрей Кобяков
Выступает Андрей Кобяков

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония прошла сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных 100 человек. Это врачи, преподаватели, ученые, работники промышленности, лесной отрасли, аграрии и дорожные рабочие, авиаторы и железнодорожники, нефтяники, представители налоговых органов, госслужащие, творческая интеллигенция.

Андрей Кобяков отметил символичность вручения в Год науки заслуженных наград ученым, достижения которых востребованы не только в Беларуси, но и за рубежом. "За этот год было проведено немало знаковых мероприятий, которые подтвердили значимость белорусской науки и послужили дополнительным импульсом популяризации достижений отечественных ученых. Ключевым из мероприятий, безусловно, стал II Съезд ученых, на котором детально рассмотрена стратегия развития науки до 2040 года. Это важнейший документ, который определил перспективы развития науки и экономики страны на десятилетия", - считает глава белорусского правительства.

Во время церемонии
Во время церемонии

Среди важнейших достижений уходящего года в научной сфере Андрей Кобяков назвал начало эксплуатации на столичных дорогах электробусов, создание электромобиля на базе Geely, разработку беспилотного авиационного комплекса "Буревестник" с дальностью применения до 290 км. На базе НАН Беларуси обеспечен выпуск линейки отечественных противоопухолевых препаратов.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает главного научного сотрудника государственного научного учреждения "Институт физики им. Степанова Национальной академии наук Беларуси" Александра Низовца
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает главного научного сотрудника государственного научного учреждения "Институт физики им. Степанова Национальной академии наук Беларуси" Александра Низовца

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заведующую лабораторией растений государственного научного учреждения "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" Жанну Рупасаву
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заведующую лабораторией растений государственного научного учреждения "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" Жанну Рупасаву

Хороших результатов достигла отечественная медицина, и среди награжденных большая группа медработников. Премьер-министр обратил внимание, что сегодня медицина сохраняет свои позиции в числе самых динамично развивающихся отраслей. В уходящем году продолжено укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и внедрение современных медицинских технологий диагностики и лечения пациентов. Причем эти преобразования происходят не только в республиканских и областных центрах, но и на уровне амбулаторий, участковых и районных больниц и поликлиник. В целом ежегодно в системе здравоохранения разрабатываются и внедряются в практику новые методы оказания медпомощи.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-хирурга 25-й центральной районной поликлиники Московского района г. Минска Николая Зубелевича
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-хирурга 25-й центральной районной поликлиники Московского района г. Минска Николая Зубелевича

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-хирурга Гомельской областной клинической больницы Игоря Сушкина
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-хирурга Гомельской областной клинической больницы Игоря Сушкина

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-терапевта Ивацевичской центральной районной больницы Светлану Матиевскую
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-терапевта Ивацевичской центральной районной больницы Светлану Матиевскую

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-невролога 5-й городской клинической больницы Иосифа Михневича
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает врача-невролога 5-й городской клинической больницы Иосифа Михневича

Заслуженные награды получили представители национального авиаперевозчика - компании "Белавиа". Авиакомпания выполняет рейсы из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно и Витебска по 49 направлениям в 28 государств. Регулярно обновляется парк воздушных судов, в 2018 году планируется поставка трех новых самолетов.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает авиатехника ОАО "Белавиа" Сергея Лазовского
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает авиатехника ОАО "Белавиа" Сергея Лазовского

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает начальника отдела взаиморасчетов ОАО "Белавиа" Валентину Леонович
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает начальника отдела взаиморасчетов ОАО "Белавиа" Валентину Леонович

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает инструктора-бортпроводника службы бортпроводников ОАО "Авиакомпания Белавиа" Татьяну Маргевич
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает инструктора-бортпроводника службы бортпроводников ОАО "Авиакомпания Белавиа" Татьяну Маргевич

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает начальника агентства продаж пассажирских перевозок авиакомпании "Белавиа" Светлану Терентьеву
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает начальника агентства продаж пассажирских перевозок авиакомпании "Белавиа" Светлану Терентьеву

Награды вручены работникам Белорусской железной дороги. "Железнодорожники всегда являлись локомотивом прогресса. И за каждым из них стоит труд большого коллектива, а также каждого из вас", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора специализированной детской школы олимпийского резерва первичной профсоюзной организации ЗАО "Гомельский вагонно-строительный завод" Олега Дрозда
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора специализированной детской школы олимпийского резерва первичной профсоюзной организации ЗАО "Гомельский вагонно-строительный завод" Олега Дрозда

Среди награжденных и работники производственного объединения "Белоруснефть". Благодаря высокому профессионализму сотрудников предприятие активно работает в нефтяной сфере таких стран, как Россия, Украина, Венесуэла, Эквадор.

Отмечен также труд аграриев. В целом в производстве практически всех видов сельскохозяйственной продукции достигнуты хорошие результаты, заложен в закрома убранный урожай, обеспечена продовольственная безопасность страны.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает повара Лидского филиала Гродненского потребительского общества Аллу Байко
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает повара Лидского филиала Гродненского потребительского общества Аллу Байко

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Гомельского района Рафика Гаджиева
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Гомельского района Рафика Гаджиева

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает обработчика птицы ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района Дануту Гутько
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает обработчика птицы ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района Дануту Гутько

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заведующую отделом плодовых культур Института плодоводства Зою Козловскую
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заведующую отделом плодовых культур Института плодоводства Зою Козловскую

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает руководителя молочнотоварной фермы "Васильчицы ОАО "Пионер-Агро" Копыльского района Эдуарда Кутью
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает руководителя молочнотоварной фермы "Васильчицы ОАО "Пионер-Агро" Копыльского района Эдуарда Кутью

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Олега Слинько
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Олега Слинько

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора ОАО "Наднеман" Узденского района Сергея Лобанова
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора ОАО "Наднеман" Узденского района Сергея Лобанова

Высоких наград удостоены представители сферы культуры. Для них 2017-й - год 500-летия белорусского книгопечатания - был знаменательным и отметился многими издательскими проектами. Знаковым событием стало издание персональной энциклопедии "Францыск Скарына". В этом году завершилась масштабная реконструкция национальной киностудии "Беларусьфильм". Закуплено современное оборудование, с нуля построен производственный корпус с двумя павильонами. Андрей Кобяков выразил уверенность, что все это поспособствует активному развитию отечественной киноиндустрии.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает режиссера заслуженного любительского коллектива "Студия циркового искусства "Арена" Бориса Кузнецова
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает режиссера заслуженного любительского коллектива "Студия циркового искусства "Арена" Бориса Кузнецова

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает преподавателя хоровых дисциплин, хормейстера государственного учреждения образования "Детская школа искусств №1 г. Витебска" Виталия Раузу
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает преподавателя хоровых дисциплин, хормейстера государственного учреждения образования "Детская школа искусств №1 г. Витебска" Виталия Раузу

Благодарности Президента вручены за активное участие в ликвидации последствий урагана в Минской области, а также за значительный личный вклад в строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство г.п. Копысь Оршанского района.-0-

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает водителя автомобиля ОАО "Белмагистральавтотранс" Василия Шкная
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает водителя автомобиля ОАО "Белмагистральавтотранс" Василия Шкная

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора областного государственного унитарного проектного предприятия "Институт Витебскгражданпроект" Наталью Косабуко
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает директора областного государственного унитарного проектного предприятия "Институт Витебскгражданпроект" Наталью Косабуко

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает профессора кафедры спортивных игр Белорусского государственного университета физической культуры Александра Фурманова
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает профессора кафедры спортивных игр Белорусского государственного университета физической культуры Александра Фурманова

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заместителя директора государственного учреждения "Национальный архив Республики Беларусь" Елену Кушнову
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков награждает заместителя директора государственного учреждения "Национальный архив Республики Беларусь" Елену Кушнову

Во время церемонии
Во время церемонии

Во время церемонии
Во время церемонии

Стюардесса Татьяна Маргевич
Стюардесса Татьяна Маргевич

Преподаватель хоровых дисциплин, хормейстер государственного учреждения образования "Детская школа искусств №1 г. Витебска" Виталий Рауз
Преподаватель хоровых дисциплин, хормейстер государственного учреждения образования "Детская школа искусств №1 г. Витебска" Виталий Рауз

Фото Оксаны Манчук.

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Кобяков, награды, церемония
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