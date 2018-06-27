Кобяков вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению главы государства вручил сегодня государственные награды заслуженным людям страны, передает корреспондент БЕЛТА.
В списке награжденных более 160 человек. Это ученые, социальные работники, врачи, преподаватели, работники промышленности, лесной отрасли, аграрии, строители, нефтяники, представители налоговых органов, государственные служащие, творческая интеллигенция. Они удостоены высоких наград за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм.
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