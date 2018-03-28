28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь скорбит вместе с вами по жертвам пожара в Кемерово", - сказал Андрей Кобяков сегодня в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества. "Это ужасная трагедия, в которой погибли в том числе дети. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - добавил премьер-министр Беларуси.

Андрей Кобяков также отметил, что в Беларуси в связи с трагедией в Кемерово по поручению Президента проходят серьезные мероприятия по проверке безопасности в торговых центрах, развлекательных комплексах и иных объектах. "Нужно сделать все, чтобы такие трагедии больше нигде не повторились", - подчеркнул премьер-министр.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поблагодарил белорусскую сторону за поддержку. "Мы ценим такое искреннее отношение Беларуси", - сказал он.

Пожар в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.-0-