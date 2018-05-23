Кочанова: Академии управления при Президенте планируют предоставить особый статус

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академии управления при Президенте Беларуси планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами", - сказала Наталья Кочанова.

Президент: в Академии управления необходимо полностью перевернуть систему образования "Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления", - сказал Президент.

По ее словам, Александр Лукашенко хочет раз в полгода бывать в академии, чтобы встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами. "Мы это все планируем, и это действительно должно быть на постоянной основе", - добавила глава Администрации.

Она обратила внимание, что работа вуза всегда находится под пристальным контролем всех руководителей органов власти и прежде всего главы государства. Основная задача академии - готовить высокопрофессиональные, ответственные и инициативные управленческие кадры.

"Очень важно увидеть перспективных людей, которые могут по своим личностным и профессиональным качествам занимать высокие должности в нашей стране. Это ваша основная функция, - констатировала Наталья Кочанова. - Надо пересмотреть программы, посмотреть, кто работает здесь. Должны быть и стажировки, и обмен мнениями, опытом с другими странами, чтобы люди, которые преподают здесь, были лучшими педагогами в стране".-0-