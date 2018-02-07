7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова представила коллективу Белтелерадиокомпании нового руководителя - Ивана Эйсмонта, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Эйсмонт многие годы работает в Белтелерадиокомпании, она стала для него родным местом, здесь он прошел все стадии своего карьерного роста, отметила Наталья Кочанова. "Я думаю, что он справится. Это человек, который прирос душой, который живет тем, что происходит в организации, в коллективе. Те задачи, которые стоят перед ним, думаю, будут реализованы. В этом нет никакого сомнения", - сказала глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова пожелала Белтелерадиокомпании творческих успехов. Национальный информационный медиагигант, уверена она, должен продолжать заложенные ранее добрые традиции, при этом развиваясь и меняясь в лучшую сторону, чтобы завоевывать своего зрителя и слушателя.

Общаясь с журналистами, Иван Эйсмонт отметил ту хорошую оценку, которую получила компания за последнее время своей работы. "Но, конечно, любая структура должна меняться. Должны быть какие-то новшества. Мы в этом направлении уже работаем. Ближайший масштабный план - переход на HD-вещание. Сейчас идет монтаж, закупка оборудования. Это огромное количество организационных, технических мероприятий", - сказал он. До 7 ноября нынешнего года все телеканалы перейдут на HD-формат вещания.

Иван Эйсмонт

"Нужно посмотреть на каждую программу, которая выходит, особенно на телеканале "Беларусь 1". Должны появиться новые программы, новые студии, декорации. Это касается всех телеканалов", - отметил Иван Эйсмонт. Впереди у Белтелерадиокомпании много транснациональных проектов. В частности, компания ведет подготовку детского конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в белорусской столице. 13 февраля состоится заседание наблюдательного совета Европейского вещательного союза. Кроме того, в планах компании создание еще одного канала. Однако пока Иван Эйсмонт не стал раскрывать подробности этого проекта.

Что касается прежнего руководителя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько, сейчас он возглавляет серьезную общественную организацию "Белая Русь". Он продолжит вести полюбившиеся зрителям телепередачи. Наталья Кочанова в его адрес выразила слова признательности и благодарности. Геннадий Давыдько очень много привнес в развитие компании, отметила она. При нем были созданы и открыты новые каналы. Руководство страны по достоинству оценивает все то, что сделал этот человек в должности руководителя Белтелерадиокомпании.-0-

Геннадия Давыдько, Наталья Кочанова, Иван Эйсмонт