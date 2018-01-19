Кочанова призвала "Белую Русь" более активно работать с людьми на местах

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на заседании Республиканского совета РОО "Белая Русь" призвала общественное объединение более активно работать с людьми на местах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны быть более активными, - отметила Наталья Кочанова. - Мы должны ценить то, что есть, активно сотрудничать с другими формированиями, общественными и государственными структурами, активно доносить позицию до наших жителей, до каждого гражданина".

Глава Администрации Президента подчеркнула, что, если людей заинтересует деятельность "Белой Руси", если они увидят там перспективы для своей самореализации, они обязательно присоединятся к общественному объединению. "Но это должно быть не просто проведение мероприятий, это работа с населением, с людьми", - обратила внимание она.

Наталья Кочанова напомнила, что в новогоднем обращении Президент Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь нужно сделать образцовой страной во всех сферах. "Мы должны страну сделать идеальной. Сделано много, но когда посмотришь на места: то там проблема, то там. Если мы, каждый, будем это видеть и всякий раз говорить тому, кто должен был это сделать, то ситуация изменится в лучшую сторону", - уверена она.

"Есть люди активные - привлекайте их к работе. И эта работа должна быть по всем направлениям: в регионах, с населением, международное сотрудничество", - добавила Наталья Кочанова.-0-