Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова вручила сегодня паспорта юным гражданам Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась в музее современной белорусской государственности. Главными героями торжества стали 27 подростков из всех регионов страны и Минска. Все они отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад.

Страна может гордиться таким подрастающим поколением, подчеркнула Наталья Кочанова и выразила уверенность, что день, когда ребятам вручили паспорта, запомнится им на всю жизнь. Свой главный документ они получают в Год малой родины. Глава Администрации Президента пожелала юным гражданам стать настоящими патриотами, любящими свою страну, народ и семью. Она призвала ребят не забывать, что они родились и живут в свободной, независимой Беларуси, которую создавали многие поколения. А также напомнила, что одна из главных обязанностей гражданина любой страны - с уважением относиться к своей истории.

"Только здесь на родной земле, в родной Беларуси, вы нужны всем нам. Потому что вы - это будущее нашей страны", - сказала глава Администрации Президента, обращаясь к юным участникам торжества.

Наталья Кочанова и Андрей Беляков

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков отметил, что ребята, получившие сегодня паспорта из рук Натальи Кочановой, уже достигли определенных высот. "Впереди у них хорошее будущее, - уверен он. - Государство предоставляет колоссальные возможности для самореализации. Вместе одной большой семьей мы будем далее строить Беларусь".

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, стартовала сегодня во всех регионах. Она продлится по 15 марта. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получат из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

Наталья Кочанова

Идейным вдохновителем акции с 2004 года выступает БРСМ. Она заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти, подчеркнули в пресс-службе. Проект успел объединить тысячи юношей и девушек.-0-