Количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет выросло в Беларуси до 3,24 млн

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет за январь-сентябрь увеличилось на 73 тыс. и на 1 октября составило 3,24 млн. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации по итогам расширенного заседания коллегии Минсвязи, сообщает БЕЛТА.
Количество абонентов IPTV выросло на 156,6 тыс. и составило 1,93 млн. На 314,5 тыс. увеличилось и число абонентов, подключенных к IMS-платформе, - до 2,81 млн.
Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, на 1 октября достигло 2,06 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет, по предварительным данным, - 1410 Гбит/с.
Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи насчитывает 11,58 млн, увеличившись с января по сентябрь на 166,7 тыс.
На коллегии обсудили вопросы освоения инвестиций в основной капитал. Отмечалось, что организации системы Минсвязи за 9 месяцев освоили в этом направлении Br302,4 млн.
По итогам работы за январь-сентябрь в организациях системы Минсвязи сохраняется устойчивое финансовое положение.-0-
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