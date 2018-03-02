2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество изъятых наркотиков и психотропов в Беларуси в 2017 году возросло в 1,5 раза. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры по итогам заседания коллегии надзорного ведомства, на котором подводились итоги работы за прошлый год, сообщает БЕЛТА.

Тенденцию распространения синтетических наркотиков в 2017 году удалось переломить, но ситуация по-прежнему напряженная. Количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ возросло в 1,5 раза. Большинство выявленных фактов связаны с хранением или сбытом незначительных доз наркозависимыми потребителями.

В числе позитивных результатов на коллегии отмечалось снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев. В то же время произошел рост числа изнасилований и насильственных действий сексуального характера. При снижении преступности среди несовершеннолетних увеличилось количество детей, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в государственной защите.

На коллегии были также подняты вопросы ликвидации долгов по выплате заработной платы, устранения нарушений земельного и природоохранного законодательства, упорядочения контрольной деятельности, возврата просроченной дебиторской задолженности, совершенствования надзора за предварительным следствием, организации надзора за органами принудительного исполнения, ужесточения ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и др.-0-