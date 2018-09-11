Количество нераскрытых преступлений прошлых лет с 2012 года сократилось почти вдвое

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество нераскрытых преступлений прошлых лет с 2012 года сократилось почти наполовину - более чем на 158 тыс. уголовных дел, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в интервью газете "СБ. Беларусь Сегодня".

"Сегодня расследование дел прошлых лет - одно из приоритетных направлений Следственного комитета. Благодаря эффективной работе межведомственных рабочих групп, состоящих из наиболее квалифицированных следователей и сотрудников милиции, с 2012 года остаток нераскрытых преступлений прошлых лет сократился практически наполовину, более чем на 158 тыс. уголовных дел", - отметил Иван Носкевич.

Отдельное внимание среди дел прошлых лет отводится расследованию убийств. В частности, с 2008 года оставалось нераскрытым убийство женщины в Пинском районе. Практически 10 лет спустя при изучении фотографий с места происшествия следователь обратил внимание на емкость со следами, похожими на цементный раствор. Это позволило выдвинуть версию об убийстве с последующим бетонированием захоронения в сарае. Во время проверки этой версии следователи собрали неопровержимые доказательства причастности к этому убийству сына погибшей, который в итоге осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет.-0-