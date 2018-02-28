Количество погибших и пострадавших в ДТП по вине пьяных водителей в Беларуси в январе снизилось

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденция снижения уровня дорожно-транспортного травматизма по вине нетрезвых водителей сохраняется в текущем году в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

Так, в январе в ДТП с участием находящихся в состоянии алкогольного опьянения водителей погибли 2 и пострадали 13 человек (в январе 2017-го - 6 и 15 соответственно). В прошлом году по сравнению с 2016-м показатели также снизились: количество ДТП уменьшилось с 380 до 343, погибших - с 84 до 83, раненых - с 434 до 374.

Анна Банадык отметила, что "нетрезвое" вождение - одна из причин дорожно-транспортного травматизма. Действие алкоголя на нервную систему человека проявляется в преувеличении собственных сил и способностей. Водитель в таком состоянии, как правило, утрачивает чувство ответственности и теряет представление о возможных последствиях своих действий.

Беларусь пошла по пути ужесточения наказания в отношении нетрезвых водителей, уже более четырех лет за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения авто конфискуется. В качестве наказания применяется лишение права управления транспортными средствами на срок до пяти лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы со штрафом до 1 тыс. базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5), а в некоторых случаях лишением свободы до двух лет.

В случае, когда лицо впервые привлекается к ответственности за управление в состоянии опьянения, передачу авто пьяному либо отказ от медосвидетельствования размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин. При этом водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств на 3 года. Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а за те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, - до 10 лет лишения свободы.

"Эти меры оправдывают себя. По результатам 2017 года в сравнении с предыдущим в республике снизилось количество фактов управления автотранспортом водителями, находившимися в состоянии опьянения", - отметила Анна Банадык.

Она сказала, что любой гражданин, видя пьяного за рулем, может сообщить об этом в милицию по телефону 102.-0-