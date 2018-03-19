19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество посетителей мемориального комплекса "Хатынь" ежегодно растет, сообщил на пресс-конференции директор мемориального комплекса Артур Зельский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хатынь" в 2016 году посетили около 223 тыс. человек, в 2017 году - около 226 тыс. Большинство - 60-70% - россияне, остальные - граждане Беларуси и других стран. Всего в прошлом году в Хатыни побывали граждане более 30 государств мира со всех континентов. Многие приезжают семьями, осознано. По словам Артура Зельского, экскурсоводы ощущают, насколько близко люди проникаются темой трагедии Хатыни. Боль тех событий передается посетителям, и никто равнодушным мемориал не покидает.

Заместитель начальника главного управления культуры и аналитической работы - начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Наталья Задерковская в числе наиболее посещаемых музеев республики назвала Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Брестскую крепость-герой. По ее мнению, это свидетельствует о высоком интересе людей к теме минувшей войны.-0-