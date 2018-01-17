Количество пожаров в Беларуси в 2017 году снизилось на 6%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пожаров в Беларуси в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 6%, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В 2017 году в Беларуси произошло 5 307 пожаров, это на 6% меньше, чем в 2016-м. Количество погибших при ЧС людей снизилось на 8% - с 538 до 495. В чрезвычайных ситуациях погибли пятеро детей - это наименьший показатель в истории суверенной Беларуси, в 2016 году погибших детей было 8.

МЧС по основным показателям с 2011 года удается сохранить положительную тенденцию в сфере защиты от пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

Как говорится в опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе, основные усилия работников МЧС в 2018 году будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, оказании методической помощи руководителям предприятий, проведении акций и встреч с населением.-0-