Количество проверок в 2017 году в Беларуси снизилось более чем вдвое - Анфимов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество проверок, проведенных контрольными и надзорными органами в 2017 году, снизилось более чем вдвое. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом глава ведомства отметил, что комитет не снизил темпы или эффективность работы. "Хотя в прошлом году КГК, другие государственные контрольные и надзорные органы значительно сократили число проверок", - сказал Леонид Анфимов.

Что касается количества проверок непосредственно специалистами Комитета госконтроля, то оно сократилось в 2017 году на 15,6%. В то же время увеличилось количество мероприятий упреждающего характера: проведено 567 мониторингов и 92 аудита эффективности, по итогам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Экономический эффект тоже значительный: за прошлый год по результатам работы органов госконтроля доначислено в бюджет и обращено в доход государства товарно-материальных ценностей на Br173,8 млн. Сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат госсредств на сумму Br67,3 млн. "По результатам работы Департамента финансового мониторинга, других госорганов, в том числе правоохранительных, взыскано в бюджет Br183 млн. Департаментом финансовых расследований возбуждено 1130 уголовных дел", - информировал Леонид Анфимов.-0-