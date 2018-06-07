Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10% - Шуневич

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопросы депутатов после представления законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь" на заседании Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс реформирования завершен. И результатом этого процесса явилось сокращение на 10% (сотрудников. - Прим. БЕЛТА) всех органов и подразделений Министерства внутренних дел", - сказал Игорь Шуневич.

Упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства. Сокращено главное управление командующего во внутренних войсках. "Я говорю о полковничьих и подполковничьих должностях. То есть мы фактически убрали достаточно большое количество руководящего состава, естественно, не потеряв качество. Статистика уголовной преступности, общественной безопасности об этом свидетельствуют", - добавил министр.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь", разработанный МВД, внесен в Палату представителей Советом Министров 4 апреля 2018 года. Он подготовлен во исполнение указа №5 от 5 января текущего года "О ликвидации управления внутренних дел по охране Минского метрополитена". Целью подготовки законопроекта является приведение законов "Об органах внутренних дел Республики Беларусь" и "О городском электрическом транспорте и метрополитене" в соответствие с этим указом.-0-