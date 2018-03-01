1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вовлеченных в наркооборот несовершеннолетних с 2015 года снизилось более чем в три раза. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

С 2015 года количество вовлеченных в наркооборот несовершеннолетних снизилось с 366 до 101 человека, также за это время ни один ребенок не погиб от передозировки.

"В наркооборот вовлекаются дети как из неблагополучных семей, так и из порядочных и обеспеченных. По статистике, большинство задержанных - учащиеся средних специальных учебных заведений. Реже попадаются студенты и школьники. Характерная черта для всех: имеется опыт потребления наркотиков либо знакомство с такими людьми, - рассказали в МВД. - Сейчас общение с родителями нередко заменяют гаджеты. В виртуальной сети подростков умело обрабатывают организаторы интернет-магазинов, предлагая им работу так называемых закладчиков. Подкупает новичков якобы гарантированные большие деньги, анонимность и безопасность. Иногда несовершеннолетних шантажируют, заставляя преступить закон".

Все происходит в соцсетях и на форумах: ребятам сначала предлагают, к примеру, работу расклейщиков объявлений или курьеров. "Далее общение переходит в мессенджеры - как правило, в Telegram или WhatsApp. Преступники по ту сторону экрана завлекают ребят, используя профессиональные психологические приемы, - отметили в МВД. - Заниматься же распространением наркотиков закладчики могут от нескольких дней до года. Как показывает практика, интернет-магазины перечисляют посредникам лишь часть обещанных денег. Все для того, чтобы закладчик в надежде получить полный расчет не отказался от преступной деятельности. В свою очередь это гарантирует интернет-магазину защиту от финансовых потерь, когда "минера" задержат".

По мнению МВД, обезопасить детей от рокового шага может исключительно семья. "Если у ребенка с детства воспитывают чувство ответственности за свою безопасность, то и вероятность его связи с наркотиками уменьшается. Влияние же учебных заведений второстепенно, что подтверждается многими историями задержанных", - подчеркнули в ведомстве. Со своей же стороны МВД намерено совершенствовать законодательство и работу с несовершеннолетними, потому что многие инструменты уже утратили свою актуальность, а некоторые даже дают обратный эффект.

По данным медиков, на начало 2018 года в Беларуси диагноз "синдром зависимости от наркотических средств" поставлен 10 несовершеннолетним. Еще 69 ребят под профилактическим наблюдением - сюда входят те, кто лишь однажды попробовал наркотики и попал при этом в поле зрения врачей, милиции или педагогов. "Вместе с тем официальная статистика отличается от латентной: реальное количество детей-потребителей неизвестно. Сведения разнятся во многом из-за родителей. Им стыдно за оступившегося ребенка, а порой они попросту стесняются обратиться за помощью к профессионалам", - отметили в МВД.

В прошлом году было инициировано введение часов по антинаркотической тематике в учебные программы средних специальных заведений. Разработан информационный ресурс pomogut.by. Он в том числе направлен на предупреждение наркомании среди подростков. В скором будущем МВД и Минобразования создадут единую систему профилактики наркомании.-0-