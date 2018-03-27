Количество женских ЛТП в Беларуси сокращается - Шуневич

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество женских лечебно-трудовых профилакториев в Беларуси сокращается. Об этом заявил в эфире передачи "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы сокращаем количество женских ЛТП и ровно на столько же увеличиваем количество мужских ЛТП. Это определенный признак сегодняшнего времени", - сказал министр.

"В целом, будет более принципиальное отношение к лицам, которые злоупотребляют алкоголем и в результате порождают массу негатива в семьях, в быту, на производстве", - отметил Игорь Шуневич. При этом он уверен, что МВД сможет дойти до каждой семьи, где есть такая проблема. "Нет сегодня таких задач в плане борьбы с преступностью, которые министерство не может выполнить. Там, где нужна наша помощь, мы ее окажем", - подчеркнул министр, имея ввиду, прежде всего, семьи дебоширов.

Сегодня в арсенале правоохранителей в отношении домашних агрессоров предупреждения, охранные предписания, штрафы и другие меры. "Но все же пока нет панацеи от этой беды, рецидив со стороны тех, кто вышел из ЛТП довольно высок", заключил Игорь Шуневич.

МВД выступило инициатором разработки концепции проекта закона о профилактике насилия в семье. Также занимается проектом по трудоустройству бывших осужденных или прошедших лечение в ЛТП на сельхозпредприятия для их социальной реабилитации.

Говоря в целом о криминогенной ситуации в стране, Игорь Шуневич констатировал снижение случаев обращений в милицию за помощью. Продолжает снижаться количество регистрируемых преступлений и правонарушений, хотя темпы этого процесса замедляются. Но это типичная ситуация, для преступности характерно развитие по синусоиде: с переменным ростом и падением. Основная же задача - держать ситуацию под контролем - выполняется МВД успешно, уверен министр.-0-