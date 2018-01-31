Коллегия ЕЭК приняла изменения в договор об ответственности за нарушения таможенного законодательства

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня на заседании одобрила внесение изменений в соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 года и в договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства от 5 июля 2010 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Документы предусматривают правовую помощь и взаимодействие таможенных органов стран в целях раскрытия преступлений или уголовных правонарушений, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможни, и к административной ответственности за административные правонарушения, по которым таможенные органы ведут административный процесс", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, приняты изменения в договор об объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года. Поправки носят юридико-технический характер и приводят соглашение в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС и Договором о ЕАЭС.

Объединенная коллегия таможенных служб является совещательным органом, где обсуждаются вопросы таможенного администрирования и координации деятельности национальных таможенных служб, текущая правоприменительная практика и возможности для ее совершенствования.

Коллегия ЕЭК распорядилась направить на внутригосударственное согласование измененные редакции международных соглашений в таможенной сфере.-0-