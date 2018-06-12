Колонна с гуманитарным грузом для Украины покинула Беларусь

12 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Колонна гуманитарным грузом для Украины утром 12 июня покинула Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Гуманитарная помощь весом около 80 т будет доставлена автомобильным транспортом МЧС Беларуси и передана Международному комитету Красного Креста и в Донецкую и Луганскую области для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Как сообщил журналистам посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, первый конвой с гуманитарной помощью отправился в Украину ровно год назад - 12 июня 2017 года. "Тогда гуманитарная помощь была передана Международному комитету Красного Креста, и они по своей логистике поставляли груз на ту сторону линии разграничения. Во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину в июле прошлого года была достигнута принципиальная договоренность о том, что гуманитарная помощь должна поставляться на обе стороны линии разграничения", - подчеркнул Игорь Сокол. В этот раз две машины груза будут переданы Международному комитету Красного Креста, еще по одной отправятся в Донецкую и Луганскую области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александра Худолеева, перечень товаров был согласован с украинской стороной. "Гуманитарный груз включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники", - сказал он. Так, в Донецкую и Луганскую области будут переданы по 75 комплектов парт со стульями для младшего школьного возраста, по 150 комплектов парт и стульев для старшего школьного возраста, по 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников и по 44 холодильника "Атлант" для школ и медицинских учреждений.

Александр Худолеев

В свою очередь посол Украины в Беларуси Игорь Кизим выразил белорусскому государству благодарность от Украины. Он отметил хороший уровень организации доставки гуманитарного конвоя. "Оформление и отправка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую области происходят в полном соответствии с международным и национальным законодательством Украины", - подчеркнул он. Игорь Кизим добавил, что белорусская сторона в полном объеме выполнила запрос украинской.

Игорь Кизим

Первым пунктом маршрута станет Киев, где часть груза будет передана миссии Международного Красного Креста, затем колонна проследует до Харькова, где разделится на две группы. Одна из них отправится в Краматорск, вторая - в Северодонецк. Планируется, что в эти пункты назначения колонна прибудет к концу рабочей недели.-0-

Фото Сергея Холодилина