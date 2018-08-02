Команда Беларуси показывает достойные результаты на конкурсе "Снайперский рубеж" - Денисенко

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси показывает достойные результаты на конкурсе Армейских международных игр "Снайперский рубеж". Об этом сегодня в Бресте заявил журналистам командующий войсками сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне Дня ВДВ белорусские военнослужащие сделали себе приятный подарок - с отрывом лидировали на первом этапе конкурса. "Качество их выступления, задел, который они создали, вселяет уверенность, что все будет неплохо и в дальнейшем. Хотя соперники, подчеркну, очень сильные. Не надо этим пренебрегать. Конкуренция будет серьезная", - отметил Вадим Денисенко. Помимо белорусской сборной в следующую стадию отобрались команды России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Монголии, Бангладеш. Второй этап конкурса начнется 4 августа. Участники определят лучшую снайперскую пару.

"Каждая из этих восьми команд приехала за золотом, борьба получится интересная. Пользуясь случаем, приглашаю 7 августа в 10 часов прийти на полигон "Брестский". В этот день пройдет финальный конкурс, наиболее зрелищный - командная эстафета. Будет интересно. Придите поддержать наших военнослужащих, чтобы они достойно представили республику", - сказал командующий войсками ССО.

Из 26 конкурсов, которые проводятся в рамках АрМИ, "Снайперский рубеж" - один из самых массовых и уступает по количеству участников только танковому биатлону. В течение 10 дней по ходу трех этапов будут определены лучшие снайпер, снайперская пара и команда снайперов. В соревнованиях принимают участие представители 18 стран. Победители конкурса будут названы 9 августа.-0-