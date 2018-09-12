Команда Беларуси участвует в мировом первенстве по пожарно-спасательному спорту в Словакии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда участвует в мировом первенстве по пожарно-спасательному спорту в Словакии, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В городе Банска-Бистрица с 10 по 16 сентября проходят чемпионаты мира по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту: 14-й среди мужчин и 5-й среди женщин. Накануне, 11 сентября, прошло опробование спортивных снарядов.
Сами соревнования стартовали сегодня. Спортсмены состязались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. В следующие дни им предстоит преодолеть стометровую полосу с препятствиями, пробежать пожарную эстафету 4х100. Кроме того, в программе первенства дисциплины "Двоеборье" и "Боевое развертывание".
Всего в состязаниях участвуют 24 команды, из них 14 мужских и 10 женских.-0-
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