Команда Беларуси заняла первое место на ЧМ по лову рыбы фидером

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла первое место на II Чемпионате мира по лову рыбы фидером среди клубов. Об этом сообщил капитан белорусской команды Feeder.by Юрий Лисовский сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Где бы мы ни выступали, мы никогда не стремимся просто поучаствовать, а всегда едем за победой. В рыболовном спорте есть ответственность: нам помогает Белорусское общество охотников и рыболовов, поддерживают болельщики и друзья. Когда выступали у себя дома, этот груз ответственности был еще больше. Поэтому другого места, кроме первого, мы не видели. И у нас все получилось", - отметил Юрий Лисовский.

По его словам, решающую роль в победе сыграли сплоченность команды и возможность "играть на своем поле". "Многие говорят, что на гребном канале в Заславле мы много ловили. Это не так: две недели перед соревнованиями канал был закрыт, а до этого мы тренировались здесь только в августе и сентябре. Поэтому рыба в этот раз была совершенно другая. Хотя, конечно, домашнее "поле" - это преимущество. Многим кажется, что рыбалка - это только везение, но в основе нашей победы - командный дух и сплоченный коллектив", - рассказал он.

В этом году белорусским спортсменам составило конкуренцию рекордное количество клубов - представители 22 стран. Как отметил вице-президент Международной федерации рыболовного спорта в пресных водах Игорь Чиняков, попробовать свои силы приехали команды из стран ближнего зарубежья Беларуси, Западной и Южной Европы, Скандинавии, еще одна - из Южной Африки. До этого больше всего участников собирал зимний чемпионат мира по лову рыбы на мормышку со льда в 2014 году - тогда в Беларусь приехали команды из 14 стран. Всего же в Международную федерацию рыболовного спорта в пресных водах входит более 60 стран.

Кроме того, представитель федерации отметил высокий уровень организации мероприятия. Так, был четко отработан механизм взаимодействия с судьями, грамотно организована работа по приему и размещению команд. "Можно сказать, что этот чемпионат - эталон в организации международных спортивных соревнований", - заключил он.-0-