12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии, который прошел 9-10 июня в городе Валга. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.

В чемпионате участвовали профессионалы из стран Балтии и Скандинавии, в числе которых было более десятка победителей и призеров мировых чемпионатов. Беларусь на чемпионате представила сборная концерна "Беллесбумпром", в составе которой были Анатолий Андрон (отраслевой учебный центр), Егор Колтуневич и Виктор Романчук (ОАО "Ивацевичдрев").

"Серьезное испытание поджидало участников соревнований на лесосеке. Порывистый скандинавский ветер постоянно менял направление, - отметили в пресс-службе. - В стендовых соревнованиях Анатолий Андрон соперничал с мировыми грандами. В комбинированной раскряжевке занял 3-е место, 6-е место - в упражнении на точность пиления, 4-е место - в обрезке сучьев".

В общекомандном зачете команда Беларуси заняла третье место.

Для прибывших на чемпионат Эстонии национальных сборных этот турнир стал последней прикидкой перед чемпионатом мира, который стартует 2 августа в норвежском Лиллехаммере.-0-