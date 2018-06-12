12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла третье место на открытом чемпионате лесорубов Эстонии, который прошел 9-10 июня в городе Валга. Такая информация размещена на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
В чемпионате участвовали профессионалы из стран Балтии и Скандинавии, в числе которых было более десятка победителей и призеров мировых чемпионатов. Беларусь на чемпионате представила сборная концерна "Беллесбумпром", в составе которой были Анатолий Андрон (отраслевой учебный центр), Егор Колтуневич и Виктор Романчук (ОАО "Ивацевичдрев").
"Серьезное испытание поджидало участников соревнований на лесосеке. Порывистый скандинавский ветер постоянно менял направление, - отметили в пресс-службе. - В стендовых соревнованиях Анатолий Андрон соперничал с мировыми грандами. В комбинированной раскряжевке занял 3-е место, 6-е место - в упражнении на точность пиления, 4-е место - в обрезке сучьев".
В общекомандном зачете команда Беларуси заняла третье место.
Для прибывших на чемпионат Эстонии национальных сборных этот турнир стал последней прикидкой перед чемпионатом мира, который стартует 2 августа в норвежском Лиллехаммере.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN