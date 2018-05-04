4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда БелГУТ победила в республиканском конкурсе МЧС "Студенты. Безопасность. Будущее", сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета МЧС под Борисовом прошло торжественное закрытие республиканского конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее", который проходил с 2 по 4 мая. Первое место заняла команда из гомельского Белорусского государственного университета транспорта. Второе - у студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, третье - у представителей Солигорского государственного горно-химического колледжа.

Студенты на протяжении трех дней состязались в знании основ безопасности жизнедеятельности, выступали со "Шлягерами безопасности", прошел и конкурс видеороликов. На учебных площадках полигона соревновались в преодолении полосы препятствий и ликвидации пожаров. Также участникам нужно было доставить на берег груз, спасти утопающего с противоположной стороны озера и перебраться на плоту всей командой. Проверялись и навыки оказания первой помощи.

Победителей и участников сегодня награждали министр образования Игорь Карпенко, министр здравоохранения Валерий Малашко и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Сразу после окончания конкурсной программы они провели круглый стол со студентами. Во время встречи учащиеся обменялись впечатлениями о конкурсе и студенческой жизни, а также представили свои инновационные проекты.

В финале конкурса в этом году участвовали Белорусская государственная академия авиации (Минск), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет транспорта (Гомель), Брестский государственный технический университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Солигорский государственный горно-химический колледж и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки, Могилевская область).-0-