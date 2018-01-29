Команда белорусских школьников впервые примет участие во Всемирной зимней гимназиаде во Франции

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда белорусских школьников впервые примет участие во Всемирной зимней гимназиаде, которая пройдет в феврале во Франции. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время итогового заседания коллегии Минобразования, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что формированию устойчивой мотивации здорового образа жизни среди подростков и молодежи способствует широкая сеть физкультурно-спортивных мероприятий. "В прошедшем году были проведены Республиканская спартакиада школьников по 24 видам спорта, ежегодная Республиканская универсиада по 32 видам спорта. В финальных соревнования приняли участие почти 8 тыс. спортсменов из 48 вузов. В феврале команда белорусских школьников впервые примет участие во Всемирной зимней гимназиаде по трем видам спорта во Франции", - сказал он.

По словам министра, по-прежнему важным направлением работы всех вузов страны остается активизация деятельности Белорусской ассоциации студенческого спорта. "В первую очередь это создание благоприятных условий для студентов, потенциал которых может быть задействован в спорте высоких достижений, это создание и функционирование спортивных клубов по игровым видам спорта, а также тесное взаимодействие со спортивными федерациями", - констатировал Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что в целом задачи в работе с молодежью остаются прежними: совершенствовать деятельность органов ученического и студенческого самоуправления, налаживать более тесное взаимодействие учреждений образования с детскими, молодежными общественными объединениями, в первую очередь с Белорусским республиканским союзом молодежи и пионерской организацией. "Особое внимание необходимо уделить работающей молодежи, искать новые и эффективные формы работы. Для этого необходимо шире использовать возможности молодежной столицы. В 2018 году такой столицей стал Могилев. Здесь в сентябре в рамках Форума регионов Беларуси и России пройдут масштабные мероприятия в области молодежной политики Союзного государства: молодежный форум, слет студенческих отрядов, открытый диалог, заседание молодежной секции парламентариев Союзного государства. Также будет правильно, если мы ряд воспитательных и учебных мероприятий проведем в регионах, особенно в тех, которые Президент определил в качестве приоритетных при реализации политики регионального развития. Я имею в виду Оршанский, Борисовский, Барановичский, Бобруйский районы", - заключил министр.

На базе Белорусского государственного экономического университета проходит итоговое заседание коллегии Министерства образования Беларуси, в которой принимают участие заместитель премьер-министра Василий Жарко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, министр образования Игорь Карпенко. Всего в работе коллегии принимают участие 530 представителей системы образования Беларуси.-0-