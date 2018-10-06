Команда отряда спецназначения МЧС Беларуси примет участие в учениях НАТО

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные спасательные учения НАТО "Сербия-2018" пройдут с участием Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси, сообщили БЕЛТА в отряде.

Учения пройдут 8-11 октября столице Сербии Белграде. "От Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в них принимает участие команда Республиканского отряда специального назначения МЧС в количестве 30 человек и 8 единиц техники. 5 октября она уже направилась в Сербию, - проинформировали в РОСН. - Участие позволит отработать наиболее сложные виды спасательных работ для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, а также вопросы взаимодействия спасательных подразделений".

"Сербия-2018" - это полномасштабные полевые международные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Планируется, что в них примут участие более 2 тыс. человек из 40 стран. Тренировки коснутся в основном поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, спасения с поверхности воды на акваториях, мероприятий по химической и радиационной защите на промышленных объектах, оказания медицинской помощи пострадавшим. Также будут развернуты международные координационные структуры, такие как Международный полевой координационный центр (OSOCC) и Пункт приема и отправки спасательных отрядов (RDC).-0-

Фото МЧС