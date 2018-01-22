Команда "Сборная лингвистов "ИНЯЗ" из Минска прошла в премьер-лигу КВН

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Сборная лингвистов "ИНЯЗ" из Минска прошла в премьер-лигу международного союза "Клуба веселых и находчивых", сообщается на официальном сайте клуба.

Белорусская команда оказалась в премьер-лиге по итогам участия в Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2018", который прошел 4-17 января в Сочи. Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, главным образом из России.

Команды КВН из Беларуси не раз участвовали в премьер-лиге за 15 лет существования турнира. "Сборная лингвистов "ИНЯЗ" стала седьмой. Одной из последних Беларусь представляла команда "Минское море", в 2010 году завоевавшая чемпионский титул.

Победитель премьер-лиги получает возможность участвовать в играх Высшей лиги КВН следующего сезона.-0-